لهذه الأسباب التقى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بالسفير البريطاني
مأرب برس-خاص
الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

التقى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، الأحد، السفير البريطاني لدى اليمن سيمون شيرلكوف، في الرياض، لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية.

 

وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجهها محافظة مأرب، في ظل توجهات السلطة المحلية الرامية إلى تعزيز التنمية .

 

وأكد اللواء العرادة خلال اللقاء على أن اليمنيين ينشدون السلام، واستعادة مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها الميليشيات الانقلابية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وفي مقدمتها القرار 2216، وكذا وقف التدخلات الايرانية في اليمن ودعمها لجماعة الحوثي المسلحة.

 

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