الدولار والسعودي يسجلان ارتفاعا غير مسبوق والمواطنون يشكون غلاء المعيشة .. اسعار الصرف

يواصل الريال اليمني تراجعه الكبير امام العملات الاجنبية مسجلا ارقاما قياسية.
وشكا مواطنون وتجار تجزئة لمأرب برس ارتفاعا كبيرا في الاسعار مع انخفاض سعر العملة المحلية.
وتسبب انقلاب الحوثي وصالح في سبتمبر العام2014 في تدهور اقتصاد البلد ونهب احتياطه النقدي وتردي الوضع المعيشي.
في الجانب الاخر لم تنجح الحكومة الشرعية حتى الان في الحفاظ على استقرار العملة بعد قرارها بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن .
فيما يلي أسعار صرف العملات اليوم الإثنين 15 / يناير/ 2018
#أسعار_البيع
دولار: 498
ريال سعودي: 132
يورو: 480
#أسعار_الشراء :
دولار:503
ريال سعودي: 133
يورو: 490
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