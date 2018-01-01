الدولار والسعودي يسجلان ارتفاعا غير مسبوق والمواطنون يشكون غلاء المعيشة .. اسعار الصرف
مأرب برس -خاص
الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 03 مساءً

يواصل الريال اليمني تراجعه الكبير امام العملات الاجنبية مسجلا ارقاما قياسية.

 

وشكا مواطنون وتجار تجزئة لمأرب برس ارتفاعا كبيرا في الاسعار مع انخفاض سعر العملة المحلية.

  

وتسبب انقلاب الحوثي وصالح في سبتمبر العام2014 في تدهور اقتصاد البلد ونهب احتياطه النقدي وتردي الوضع المعيشي. 

 

في الجانب الاخر لم تنجح الحكومة الشرعية حتى الان في الحفاظ على استقرار العملة بعد قرارها بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن . 

  

فيما يلي أسعار صرف العملات اليوم الإثنين 15 / يناير/ 2018

 

#أسعار_البيع 

 

دولار: 498

 

ريال سعودي: 132

 

يورو: 480

 

#أسعار_الشراء :

 

دولار:503

 

ريال سعودي: 133 

 

يورو: 490

 

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