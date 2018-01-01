الدولار والسعودي يسجلان ارتفاعا غير مسبوق والمواطنون يشكون غلاء المعيشة .. اسعار الصرف

يواصل الريال اليمني تراجعه الكبير امام العملات الاجنبية مسجلا ارقاما قياسية.

وشكا مواطنون وتجار تجزئة لمأرب برس ارتفاعا كبيرا في الاسعار مع انخفاض سعر العملة المحلية.

وتسبب انقلاب الحوثي وصالح في سبتمبر العام2014 في تدهور اقتصاد البلد ونهب احتياطه النقدي وتردي الوضع المعيشي.

في الجانب الاخر لم تنجح الحكومة الشرعية حتى الان في الحفاظ على استقرار العملة بعد قرارها بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن .

فيما يلي أسعار صرف العملات اليوم الإثنين 15 / يناير/ 2018

#أسعار_البيع

دولار: 498

ريال سعودي: 132

يورو: 480

#أسعار_الشراء :

دولار:503

ريال سعودي: 133

يورو: 490

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