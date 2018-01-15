الحوثيون يستعدون لإجراء خطير يستهدف قبائل طوق صنعاء ويقرون تعديلا في أذان المساجد

دعا ما يسمى بالمجلس السياسي التابع لميلشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ إجراءات جديدة بشأن القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء وسط البلاد.

ورفع ما يسمى بالمجلس السياسي خطة لزعيم ميلشيا الانقلاب عبدالملك الحوثي، للموافقة عليها، تتضمن سحب السلاح من القبائل بدون استثناء وتسليمه لما أسموه باللجان الشعبية التابعة للميلشيا. وأرفق ما يسمى بالمجلس السياسي الخطة تعهدا من الداخلية والدفاع بسحبه طوعا أو بالقوة.

وتأتي هذه الخطوات بعد تزحزح الحزام الأمني "طوق صنعاء" مؤخرا، بعد مقتل صالح وتمكن العشرات من قيادات حزبه الفرار إلى مناطق الشرعية عبر هذا الطوق.

في موضوع آخر أكدت مصادر محلية عن إقرار ميلشيا الحوثي الانقلابية تعديلات رسمية في أذان المساجد بالمناطق الخاضعة لسيطرتها. وذكرت المصادر" إن التعديل الذي تفرضه الميلشيا هو "حي على الجهاد"، لغرض توسيع جمع مقاتلين وتحريض الناس على القتال في صفوفها.

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