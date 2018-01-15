كشفت صورة مسربة مواصفات هاتف "سامسونغ" المنتظر "غالاكسي إس 9"، الذي يعتقد أنه سوف يشبه كثيرا الجيل السابق "غالاكسي إس 8" من حيث الشكل، مع بعض الاختلافات في الأداء.

وحسب صورة علبة الهاتف مدون عليها المواصفات، فإن الشركة الكورية الجنوبية مستمرة في تطوير كاميرات هواتفها بشكل ملحوظ، فيما يبقى حجم الهاتف نفسه مماثلا للجيل السابق.

ويبلغ قياس الشاشة في الهاتف الجديد 5.8 بوصة، مثل "إس 8"، وتعمل بتقنية "أمولد" ومقاس 2960 X 1440 بيكسل.

وكعادة هواتف "سامسونغ"، يتمتع "غالاكسي إس 9" بميزات تصوير عالية، فالكاميرا الأمامية بقياس 8 ميغابايت، والخلفية بقياس 12 ميغابايت مع فتحة متغيرة بين "إف 1.5 وإف 2.4"، مما يعطي صورا أفضل.

ويأتي الهاتف مع إمكانية التصوير البطيء لمقاطع الفيديو، لكن بشكل أفضل من "غالاكسي إس 8" الذي تعرض لانتقادات كبيرة في هذه النقطة، كما يمكن شحن الهاتف لا سلكيا لكن بتقنية أعلى بكثير من هواتف "آيفون" الأخيرة.

ولم تستجب "سامسونغ" لطلب التعليق على المواصفات المسربة، التي يعتقد على نطاق واسع أنها حقيقية.

ومن المنتظر الكشف عن الهاتف "غالاكسي إس 9" رسميا في مؤتمر الهواتف المحمولة الدولي في فبراير المقبل، والإعلان عن موعد طرحه في الأسواق.