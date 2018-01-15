استشهاد مواطن في قصف المليشيات الحوثية "كلابة" بتعز
مأرب برس-تعز
الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 12 صباحاً

 

استشهد مواطن واصيب ثلاثة اخرين ، مساء اليوم الاحد ، جراء قصف مليشيا الحوثي الانقلابية منطقة كلابة شمال شرق مدينة تعز .

وذكرت مصادر محلية ان قذيفة هاون اطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في تلة سوفتيل سقطت بجانب جامع الصفاء بمنطقة كلابة اسفرت عن استشهاد المواطن محمد علي صالح واصابة ثلاثة أخرين.

وكانت ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون ،صباح الأحد، السجن المركزي ومنطقة الرعاية، غرب مدينة تعز مما أسفر عن اصابة مدنيا.

وتعتبر هذه الجريمة الثانية التي ترتكبها المليشيا خلال ساعات ،فقد اصيب 11مدنيا،صباح اليوم الاحد، جراء قصف مليشيا الحوثي الانقلابية، بقذائف الهاون .

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