وزير الإعلام :الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة
مأرب برس
الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 مساءً

 

اكد وزير الاعلام معمر الارياني أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة وفي مختلف المواقع والجبهات على قوى التمرد والانقلاب التابعة للمليشيا الحوثية .

وقال وزير الاعلام مخاطباً المليشيا الحوثية خلال زيارته الميدانية التي قام بها،اليوم الاحد، الى جبال جبهة نهم شرق صنعاء " إن بشائر النصر تلوح في الأفق ولابد من صنعاء وان طال السفر وسنعود الى صنعاء وستعود اليمن الى عروبتها".

وأضاف الوزير الارياني "سنبني اليمن الاتحادي الجديد الذي يتوق له كافة ابناء الشعب اليمني بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ومعه كل الخيرين والشرفاء وفِي مقدمتهم نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر".

وأشاد الارياني بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات الرامية الى انهاء الانقلاب وإعادة الامن والاستقرار وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية .

وثمن وزير الاعلام دور دول التحالف العربي في مساندة الحكومة الشرعية.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال