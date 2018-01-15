وزير الإعلام :الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة

اكد وزير الاعلام معمر الارياني أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة وفي مختلف المواقع والجبهات على قوى التمرد والانقلاب التابعة للمليشيا الحوثية .

وقال وزير الاعلام مخاطباً المليشيا الحوثية خلال زيارته الميدانية التي قام بها،اليوم الاحد، الى جبال جبهة نهم شرق صنعاء " إن بشائر النصر تلوح في الأفق ولابد من صنعاء وان طال السفر وسنعود الى صنعاء وستعود اليمن الى عروبتها".

وأضاف الوزير الارياني "سنبني اليمن الاتحادي الجديد الذي يتوق له كافة ابناء الشعب اليمني بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ومعه كل الخيرين والشرفاء وفِي مقدمتهم نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر".

وأشاد الارياني بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات الرامية الى انهاء الانقلاب وإعادة الامن والاستقرار وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية .

وثمن وزير الاعلام دور دول التحالف العربي في مساندة الحكومة الشرعية.