قتلى وجرحى من المليشيا بنيران المقاومة في البيضاء

لقي ستة من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم واصيب أخرين،اليوم الأحد، في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

وذكر موقع الجيش الوطني “سبتمبر نت” أن ثلاثة من عناصر المليشيا قتلوا في كمين نفذته المقاومة الشعبية بمنطقة سحول غرب موقع جميدة بمديرية القريشية.

وأسفرت المواجهات عن اصابة عدد أخر من عناصر المليشيا واعطاب عدد من الأطقم التابعة لهم.

الى ذلك قُتل ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي ،اليوم الأحد، برصاص المقاومة الشعبية في قرية خبزه بمديرية القريشية .

وبحسب المصادر فان رجال المقاومة الشعبية تمكنوا من قنص ثلاثة من عناصر المليشيا أثناء محاولتهم زراعة لغم أرضي على الطريق في قرية خبزه.