انتصارات البيضاء.. قوات الشرعية تكمل تحرير مديرية «ناطع» وتقطع خطوط إمداد المليشيا بـ«نعمان» وتتجه صوب «الملاجم»

أكملت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، سيطرتها على كانل مديرية ناطع، شرقي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، معارك عنيفة مع مسلحي جماعة الحوثي.

مصدر عسكري قال لـ«مأرب برس»، ان «قوات الجيش الوطني سيطرت اليوم، على جبل مركوزة الاستراتيجي، ومواقع باعرف والكتاف والنشيف بمديرية ناطع».

وأكدت المصادر ان «تحرير جبل مركوزة الاستراتيجي سيمكن الجيش والمقاومة من قطع خطوط امداد المليشيا التي تذهب باتجاه عقبة القنذع بمديرية نعمان».

وأشارت المصادر الى ان «القوات الحكومية بعد تحرير جبل مركوزة اتجهت صوب مديرية الملاجم»، مؤكدة انها تعدت جبل مركوزة باتجاه موقع فضحة الاستراتيجي بمديرية الملاجم الذي يبعد عن جبل مركوزة نحو اثنين كيلو متر».

وبحسب المصادر ذاتها فقد اسفرت المعارك عن سقوط نحو 15 قتيل وعدد من الجرحى والاسرى من عناصر المليشيا الحوثية.