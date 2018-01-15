حملة توعوية باضرار القات على الطفولة تستهدف طلاب المدارس في ثلاث محافظات

تنطلق خلال الايام القادمة حملة توعوية باضرار القات على الطفولة في عدد من المدارس.

الحملة التي كان مقرر لها ان تبدأ الايام الماضية وتم تأجيلها الى بعد انتهاء امتحانات الفصل الدارسي الاول تستهدف عددا من المدارس الحكومية والخاصة في محافظات«صنعاء-عدن-حضرموت»

وتنفذ مؤسسة النجاة للتوعية باضرار القات بالتعاون مع مؤسسة قوافل للتنمية والإبداع الحملة التوعوية بأضرار القات على الطفولة لطلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في أمانة العاصمة صنعاء تحت شعار ( القات.. والطفولة ).

مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة قوافل للتنمية والإبداع الدكتور ابراهيم الضبري تقدم بالشكر لمؤسسة النجاة للتوعية بأضرار القات على اسهامها وتلبيتها لطلب المجتمع في التوعية الصحية والاجتماعية من اضرار القات ومنح مؤسسة قوافل للتنمية والإبداع المشاركة في تنفيذ الحملة التوعوية في أماكن مختلفة من أمانة العاصمة صنعاء وبالأخص في أوساط الشباب.

ونوة الضبري الى ضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار ظاهرة القات وبالأخص الأطفال حيث أن التسيب الدراسي وامتناع الأطفال عن مواصلة مشوارهم التعليمي تعود بعض اسبابه الى تناول الطلاب شجرة القات.

الدكتور الضبري حمل الجهات المعنية مسؤولية تفشى ظاهرة القات وخاصة بين الأطفال وحمل الجهات المختصة المسؤلية الكاملة في عدم اتخاذ القرارات والإجراءات الصارمة في تفشي ظاهرة القات والترويج المستمر له.

واختتم مدير المشاريع والبرامج بمؤسسة قوافل حديثه لمأرب برس بدعوته الجميع آباء وأمهات اكاديميون ومثقفين للتوعية من اضرار القات وبالأخص في مرحلة الطفولة.

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