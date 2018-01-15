ناطق التحالف في جبهة نهم والجيش الوطني يعلن ”ننتظر التوجيهات لنكون داخل العاصمة“



في زيارة هي الأولى من نوعها قام الناطق الرسمي لقوات التحالف العربي بزيارة لجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء اليوم الاحد على رأس فريق كان من بينهم الطاقم الإعلامي لقناة CNN يصحبه وفد حكومي برئاسة وزير الإعلام الأستاذ معمر الإرياني ووكيل الوزارة الأستاذ عبدالباسط القاعدي.

وكان في استقبالهم قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء/ناصر الذيباني والمفتش العام اللواء/عادل القميري ورئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء/محسن خصروف وأركان حرب المنطقة العميد/عبدالله معزب وقائد الشرطة العسكرية بمأرب العميد/ناجي منيف .

ورحب قائد المنطقة اللواء الذيباني بالوفد الزائر واطلعهم على سير العمليات العسكرية في الجبهة وما حققه أبطال المنطقة من تقدم وانتصارات كبيرة في بوابة صنعاء الشرقية لدحر مليشيات الحوثي.

مؤكدا حرص الجيش الوطني على احترام القانون الدولي وقواعد الاشتباك في الحرب ومراعاته لوضع المدنيين الذين تتخذهم المليشيات دروعا بشرية وكذلك الأطفال الاسرى الذين تزج بهم إلى محارق الموت.

وقال الذيباني لايفصلنا عن العاصمة صنعاء سوى عدة كيلو مترات وننتظرتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية لنكون قريبا داخل العاصمة صنعاء.

بدوره، أشاد ناطق التحالف العربي العقيد تركي المالكي بالبطولات والانجازات التي حققها الجيش الوطني بجبهة نهم، مؤكدا استمرار التحالف في الوقوف مع الشرعية وإسناد الجيش الوطني لدحر مليشيات الحوثي الانقلابية لتحقيق سلام دائم وشامل في اليمن.

من جانبه عبر وزير الإعلام عن سعادته بما حققه الجيش الوطني في جبهة نهم من انتصارات كبيرة على المليشيات والتضاريس الوعرة مثمنا تضحيات وجهود أبطال المنطقة العسكرية السابعة.

فيما أكد المفتش العام اللواء عادل القميري أن الجيش الوطني أصبح اليوم على جاهزية عالية وتدريب نوعي مكنه من تحقيق الانتصارات الكبيرة والقدرة على استكمال التحرير بإسناد التحالف العربي.