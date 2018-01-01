خاصية جديدة في «واتساب» مزعجة لمشرفي المجموعات

يعتزم المسؤولون عن تطوير تطبيق المحادثات الشهير “واتسآب” تقديم خاصية جديدة من شأنها مساعدة المستخدمين على التخلص من انتهازية بعض مشرفي المجموعات.

وذكر موقع wabetainfo أن واتسآب ستتيح قريباً خاصية يمكن من خلالها للأعضاء المعينين كمشرفين لمجموعات المحادثة أن يخفضوا من صلاحيات المشرف غير المرغوب فيه بجعله عضوا عاديًا بسهولة.

ومن المعروف أنه في حال أراد أحد مشرفي المجموعات حذف مشرف آخر ينبغي أولا حذفه تمامًا من المجموعة ثم يعيد إضافته كعضو عادي، إلا أن الخاصية الجديدة، والتي من المقرر أن يطلق عليها“Dismiss as admin”، ستتيح إمكانية تخفيض رتبة أحد المشرفين إلى عضو عادي مباشرة دون الحاجة لحذفه وإضافته مرة أخرى.

وأطلق تطبيق “واتسآب” الخاصية الجديدة بشكل تجريبي لدى عدد محدود من المستخدمين تمهيدًا لتفعيلها لدى جميع المستخدمين في مختلف أنحاء العالم ويمكن لم تم تفعيل الخاصية لديهم الاستفادة بها عن طريق اتباع الخطوات التالية، الذهاب إلى Group Info وتحديد خيار Dismiss as admin.

وكان “واتسآب” قد أطلق خاصية من شأنها تلبية رغبة المستخدمين المنزعجين من “رسائل المجموعات” على وجه الخصوص، إذ تتيح إرسال رسالة خاصة لفرد بعينه موجوداً في مجموعة، من دون أن تصل إلى باقي أعضائها، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

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