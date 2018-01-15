نائب الرئيس يحث على مضاعفة الجهود لاستكمال تحرير تعز

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على مضاعفة الجهود والعمل على حشد مختلف المكونات بما يحقق المصلحة العليا لمحافظة تعز واستعادة مكانتها الثقافية ودورها التنويري لكل أبناء اليمن.

وأكد نائب الرئيس على اهمية المضي في تنفيذ خطط التحرير والبناء،مشيدا بالبطولات والتضحيات التي قدمها أبطال الجيش الوطني والأحرار من أبناء المحافظة.

كان ذلك خلال لقائه،اليوم الأحد، محافظ محافظة تعز الدكتور أمين أحمد محمود لبحث المستجدات في المحافظة .

من جانبه أكد محافظ تعز التفاف أبناء المحافظة خلف قيادة الشرعية بقيادة الرئيس هادي وبما يخدم استكمال التحرير والتوجه للبناء والإعمار في ظل اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.