نائب الرئيس يحث على مضاعفة الجهود لاستكمال تحرير تعز
مأرب برس
الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على مضاعفة الجهود والعمل على حشد مختلف المكونات بما يحقق المصلحة العليا لمحافظة تعز واستعادة مكانتها الثقافية ودورها التنويري لكل أبناء اليمن.

وأكد نائب الرئيس على اهمية المضي في تنفيذ خطط التحرير والبناء،مشيدا بالبطولات والتضحيات التي قدمها أبطال الجيش الوطني والأحرار من أبناء المحافظة.

كان ذلك خلال لقائه،اليوم الأحد، محافظ محافظة تعز الدكتور أمين أحمد محمود لبحث المستجدات في المحافظة .

من جانبه أكد محافظ تعز التفاف أبناء المحافظة خلف قيادة الشرعية بقيادة الرئيس هادي وبما يخدم استكمال التحرير والتوجه للبناء والإعمار في ظل اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال