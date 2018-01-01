الجيش يباغت الحوثيين في معقلهم ويعلن تحرير عدة مواقع
مأرب برس -تغطيات
الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم من تحقيق انتصارات جديدة وتحرير عدداً من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية في مديريةالبقع شرق محافظة صعدة. 

 

وأكد قائد اللواء 103 مشاه ميكا العميد ذياب القبيلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة ان قوات الجيش تمكنت صباح اليوم الاحد من تحرير منطقه العواضي والسعراء وسوق البقع و أجزاء من جبال العليب في جبهة البقع شرق المحافظة.

 

وأفاد القبلي ان قوات الجيش نفذت هجوما مباغتاً على مليشيات الحوثي الانقلابية في تلك المواقع مضيفا: أن التقدم لا زال مستمر لإستكمال عملية تحرير ماتبقى من المحافظة.

 

وأضاف القبلي " معنويات أبطال الجيش الوطني عالية ويسطرون أروع التضحيات والملاحم البطولية في معركة التحرير ضد المليشيات الانقلابية".

 

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