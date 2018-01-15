انتصارات ساحقة في البيضاء والجيش يحكم السيطرة على «جبل استراتيجي» وجثث الانقلابيين تملئ المكان
مأرب برس -خاص
الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

حققت قوات الجيش الوطني اليوم الاحد انتصارات كبيرة في محافظة البيضاء.

 

وتمكنت القوات ممثلة بكتيبة النخبة بقيادة العميد صالح المنصوري والمقاومة الشعبية من تحرير جبل المركوزة شرق مديرية ناطع .

  

 ونقل مأرب برس عن مصادر ميدانية قولها ان جثث عناصر الميليشيات الحوثية تملىء المكان مع وقوع اسرى منهم وفرار البقية. 

 

المصادر اشارت الى انه لاتوجد أي اصابات في صفوف المقاومة والجيش في عملية تحرير جبل المركوزه.

 

و استعادة القوات اسلحة وذخائر من الميليشيات في عملية تحرير الجبل وذكرت المصادر ان المليشيا زرعت في جبل المركوزه عشرات الالغام وسيتم نزعها من قبل الفريق المختص

 

و تكمن أهمية جبل المركوزه انه يطل على عدة مناطق منها صبغ والمنقطع والغيله والبده والجريب وهو يعتبر مركز مهم لتمشيط وتصفية مشارف «فضحه» بمديرية الملاجم.

 

ربتحرير جبل المركوزه اليوم سيتم قطع خطوط الامداد التي تذهب باتجاه عقبة القنذع.

 

و سبق تحرير جبل المركوزة تحرير مواقع المليشيا في باعرف والكتاف والنشيف وماجاورها ، بالإضافة إلى قصف مدفعي على الميليشات.

 

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