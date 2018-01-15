مرتبات الاعلاميين وجملة من قضاياهم ومشكلاتهم على طاولة الوزير الارياني

عقد وزير الاعلام معمر الارياني ،امس السبت، لقاء تشاوري موسع للاعلاميين في محافظة مأرب لمناقشة جملة من القضايا والمشكلات التي تواجه واقع اعلام الشرعية في اطار الارتقاء بالجبهة الاعلامية في المعركة التي يخوضها الشعب اليمني والشرعية بدعم دول التحالف من اجل استعادة الدولة وانهاء انقلاب مليشيا الحوثي الايرانية الى جانب مناقشة مشكلة الاعلاميين النازحين الى محافظة مأرب في جوانب السكن والرواتب والتسهيلات الاعلامية لأداء رسالتهم.

واكد وزير الاعلام حسب وكالة سبأ ان زيارته لمحافظة مأرب وعقد هذا اللقاء التشاوري جاءت بناءاً على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بهدف الاطلاع عن قرب على معاناة وهموم الصحفيين والاعلاميين واحتياجات المؤسسات الاعلامية ونقلها الى القيادة السياسية ووضعها ضمن برنامج الوزارة للبحث عن حلول لها وتخفيف معاناتهم وتطوير قطاع الاعلام.

ونقل الوزير الارياني للاعلاميين النازحين التي احتضنتهم محافظة مأرب والذين يبلغ عددهم اكثر من 300 صحفي واعلامي من مختلف الوسائل الاعلامية، تحيات القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر..مؤكدا ان القيادة السياسية تولي مشاكل وهموم الصحفيين والاعلاميين اهتماما كبيرا ..معلنا ان دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر قد وجه بتخصيص مبلغ 10 مليون ريال لتوفير سكن للاعلاميين النازحين ومركز اعلامي يتوفر فيه خدمات النت الفضائي لمساعدة الاعلاميين على اداء رسالتهم الاعلامية وتتولى اللجنة المشكلة من بين الاعلاميين برئاسة مديرعام العلاقات بالوزارة احمد ربيع بإجراءات التنفيذ للسكن والمركز.

وخرج اللقاء التشاوري الموسع للإعلاميين الذي نظمته وزارة الإعلام،بتشكيل لجنة لمتابعة المعالجات المقترحة التي خرج بها اللقاء للمشكلات التي يعاني منها قطاع الاعلام والاعلاميون.

حضر اللقاء وكيل وزارة الاعلام للشؤون الفنية عبدالباسط القاعدي ومدير عام الاعلام بالمحافظة عوض الحسيك.

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