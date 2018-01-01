حملة تلقيح ضد الدفتيريا في اليمن



أكدت وزارة الصحة والسكان في اليمن أنها بصدد تنفيذ حملةتحصين وتثقيف واسعتين ضد مرض الدفتيريا (الخناق) والحصبة، في المحافظات والمناطق التي انتشرت فيها تلك الأمراض.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي الوليدي، إن الوزارة تستعد بالشراكة مع منظمتي الصحة العالمية و"يونيسف" ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، لتنفيذ حملة تحصين ضد مرض الدفيتريا والحصبة في المحافظات والمديريات التي سجل فيها المرض.

وأوضح الوليدي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن اجتماعات مستمرة تضم مدراء مكاتب الصحة بمحافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وممثلي مكاتب منظمتي الصحة العالمية و"يونيسف"، ومدراء برامج الرعاية الصحية الأولية تناقش حالياً خطط تنفيذ حملة التحصين والتثقيف الصحي، لمجابهة المرض والحد من انتشاره وانتقاله لمحافظات أخرى.

وأشار إلى أن الشركاء من المنظمات الأممية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أبدوا استعدادهم لدعم الحملة.

وعن موعد بدء الحملة، أكدت الوزارة أنها بصدد إنهاء بعض الترتيبات والخطط الصحية وتنسيقها مع المحافظات، ليصار إلى الاتفاق على موعد انطلاق الحملة.



وأكد الوليدي وجود إصابات بمرض الحصبة في محافظتي عدن ولحج ومدينة جعار في أبين بين النازحين الذين لم يطعموا أطفالهم ضد المرض، بالإضافة إلى مصابين بالدفيتريا في محافظة إب والحديدة.

وأضاف أن الوزارة ستعمل، خلال الحملة، "على تحزيم المناطق التي توجد بها إصابات بمرض الدفيتريا والحصبة حتى لا ينتشر أماكن أخرى".

وضمن جهود محاصرة مرض الدفتيريا، بدأت عدد من المنظمات الدولية تمويل حملات وقاية من المرض للأطفال في اليمن، بالتعاون مع السلطات الصحية. ونفذت حملة تحصين في محافظة الحديدة (غرب) بدعم من منظمة رعاية الأطفال الدولية، واستهدفت 187 ألفاً و16 طفلاً. كما أنشأت مراكز عزل للمصابين بهذا المرض في عدد من المستشفيات والمرافق الصحية في المحافظة.

وسبق للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العامة والسكان، الخاضعة لسيطرة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، عبد الحكيم الكحلاني، أن أكد أن الحالات المصابة بمرض الدفتيريا في اليمن بلغت 513، في وقت وصل فيه عدد الوفيات إلى 48.

وقال الكحلاني في تصريح سابق لـ "العربي الجديد" إن المرض ينتشر في 18 محافظة، خصوصاً في محافظات إب والحديدة وذمار وحجة وعمران. وأشار إلى أن "المصابين بالدفتيريا لم يحصلوا على اللقاحات، وغالبيتهم من الأطفال".