اللواء العكيمي:الجيش الوطني والمواطنين يداً واحدة لتحرير ما تبقى من الجوف
مأرب برس-الجوف
السبت 13 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 مساءً

أكد اللواء امين علي العكيمي محافظ محافظة الجوف ان أبناء الجيش الوطني والسلطة المحلية والمواطنين يداً واحدة في مواجهة المليشيا وفي تحرير ما تبقى من محافظة الجوف من قبضة المليشيات الحوثية .

وقال العكيمي ان منطقة اليتمة تعتبر الشريان الرئيسي لمديرية خب والشعف ولن تفرط فيها الدولة الشرعية وتحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودول التحالف العربي.

ووفق وكالة "سبأ " الرسمية اكد محافظ الجوف انه لن تعود اليتمة للحصار الجائر الذي فرضته المليشيات الانقلابية .

جاء ذلك خلا اجتماع اللواء العكيمي ،اليوم السبت، بمشايخ واعيان منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف .

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