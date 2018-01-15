اللواء العكيمي:الجيش الوطني والمواطنين يداً واحدة لتحرير ما تبقى من الجوف

أكد اللواء امين علي العكيمي محافظ محافظة الجوف ان أبناء الجيش الوطني والسلطة المحلية والمواطنين يداً واحدة في مواجهة المليشيا وفي تحرير ما تبقى من محافظة الجوف من قبضة المليشيات الحوثية .

وقال العكيمي ان منطقة اليتمة تعتبر الشريان الرئيسي لمديرية خب والشعف ولن تفرط فيها الدولة الشرعية وتحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودول التحالف العربي.

ووفق وكالة "سبأ " الرسمية اكد محافظ الجوف انه لن تعود اليتمة للحصار الجائر الذي فرضته المليشيات الانقلابية .

جاء ذلك خلا اجتماع اللواء العكيمي ،اليوم السبت، بمشايخ واعيان منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف .