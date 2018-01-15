اللواء العقيلي : الشرعية والتحالف يقفان في خندق واحد ضد الانقلاب

أكد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يقفان في خندق واحد ضد مشروع الانقلاب والمليشيات غير الأخلاقي وغير الإنساني.

وقال في تصريحات لـ "القدس العربي" أن معنويات المقاتلين مرتفعة وأن الطريق أصبحت سالكة إلى صنعاء بعد السيطرة على عدد من السلاسل الجبلية في نهم، والتي كان يتمركز بها الحوثيون".

وأضاف اللواء العقيلي إن قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة وبغطاء من التحالف العربي مصممة على طرد مليشيا الحوثي من العاصمة صنعاء .

وأشار اللواء العقيلي أن هناك تنسيقاً مع عدد كبير من الوجاهات القبلية والاجتماعية للتحضير لتطهير صنعاء من سيطرة المليشيا.

ونفى اللواء العقيلي ما أوردته مجلة "الإيكونومست" من تصريحات منسوبة له حول العلاقة بين قوات الجيش من جهة والتحالف العربي من جهة أخرى.

وكانت مجلة الإيكونومست البريطانية نقلت في تقرير لها تصريحات على لسان رئيس هيئة الأركان تحدث فيها عن أن منتسبي الجيش الوطني لم يتسلموا رواتبهم منذ تسعة أشهر، ما أضعف معنوياتهم في قتال الحوثيين، وكذلك عدم تلبية التحالف لطلبات هيئة الأركان بإمداده بأسلحة ثقيلة لضمان التفوق العسكري على مليشيا الحوثي.