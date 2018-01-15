سياسي خليجي يهاجم ”طارق صالح“ ”إعرف مكانك والتزم بتوجيهات الرئاسة والتحالف هو من انقذ حياتك“
مأرب برس ـ متابعات خاصة
السبت 13 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 مساءً

شن المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي هجوما لاذعا على نجل شقيق الرئيس الراحل صالح “طارق محمد عبدالله صالح” بعد افلاته من قبضة مليشيا الحوثي، وظهوره الخميس، في مناطق السلطة الشرعية بمحافظة شبوة جنوب البلاد.

وقال الشليمي في تغريدة على تويتر ان “اقول للعميد طارق صالح والحالات المشابهة له ان المرحلة الماضية انتهت، الان انت واجبك الاخذ بثأر عمك المقتول على عبدالله صالح وتلتزم بأوامر الرئاسة اليمنية”.

واضاف الشليمي: ”لقد لفت انتباهي لهجة القوة في خطاب طارق وحديثه عن وصايا الرئيس الراحل، مخاطبا طارق بالقول: “هدئ بالك، انت لو ماسكينك الحوثيين كانو قطعوا خشمك، أنت لجأت إلى الأشخاص الذين كنت تهاجمهم وتضربهم بالصواريخ”.

ونوه الى انه أي جندي أو شخص كان مع النظام السابق وتحالف مع الحوثيين عليه أن يحترم نفسه ويعمل كجندي في صفوف الشرعية، حسب قوله.

وتابع الشليمي: أن طارق في كلامه لم يتطرق للرئيس هادي، مشيرا إلى أن المرحلة الماضية انتهت الآن، “أنت واجبك الأخذ بثأر عمك المقتول على عبدالله صالح وتلتزم بأوامر الرئاسة اليمنية”.

وخاطب الشليمي “طارق صالح” بالقول: اعرف مكانك انت كنت في وقت من الاوقات من الاعداء فهربت ولجأت الى التحالف الذي انقذ حياتك”.

 
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