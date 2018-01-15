حزب الاصلاح يحذر من دعم اي كيانات عسكرية خارج إطار الشرعية
مأرب برس ـ متابعات خاصة
السبت 13 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 مساءً

حذر قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم السبت، من انشاء ودعم اي كيانات عسكرية وامنية خارج اطار الشرعية.

وقال رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الاصلاح علي الجرادي ان انشاء ودعم اي كيانات عسكرية وأمنية خارج اطار الشرعية بقيادة الرئيس هادي ومؤسساتها الوطنية يتناقض والهدف المعلن بدعم الشرعية اليمنية.

وأوضح الجرادي في منشور بصفحته على ”فيسبوك“ تابعه ”مأرب برس“، ان ذلك الاجراء سيهيئ لتفتيت البلاد وتعدد مراكز قوى تقود لاحتراب اهلي.

وأكد ان مظلة الشرعية ومؤسساتها هي الضامن الاوحد لعدم تكرار تجارب بلدان عربية تغرق في فوضى المليشيات.

 
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