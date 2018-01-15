المؤتمر الشعبي العام بمأرب يسقط كل الرهانات الخاسرة لمناصري جناح المؤتمرالموالي لعائلة صالح ويرفض هذه الدعوات
مأرب برس - خاص
السبت 13 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

 

شن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام سعود سعيد اليوسفي الذي يراس منصب ""نائب رئيس الحزب بمأرب" هجوما لاذعا على الإطراف التي تحاول النيل من الحزب وسمعته ومواقفه الوطنية ووقوفه مع الشرعية وفي صف الوطن, حيث قال سعود اليوسفي " أن قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب مواقفها ثابتة ثبات الجبال الرواسي ومن أول يوم أعلنت فيه فك ارتباطها مع صنعاء ومع من تحالف مع الانقلابيين .

وأضاف نائب رئيس مؤتمر مأرب في منشور له على صفحته على الفيسبوك رصده "مأرب برس" بالقول "أن قيادة حزب المؤتمر بمأرب هي مع الوطن والشرعية ممثله بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية رئيس المؤتمر الشعبي العام .

وفي إشارة للعائدين من مؤتمر صنعاء الذين فروا من جحيم الحوثيين ورفضوا الانضواء تحت لواء الشرعية وبات يطلق عليهم في مأرب " مؤتمر جدتك" مضى سعود اليوسفي مشددا في حديثه بالقول "لا يمكن لقيادة مأرب أن تنجر وراء اي زوبعات ضد اليمن الجمهوري الموحد وترفض اي تكتلات خارج إطار الشرعية.

 
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