الحكومة اليمنية تدعو تركيا ورجال الأعمال الأتراك للاسهام في إعادة إعمار اليمن
مأرب برس ـ صنعاء
السبت 13 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

دعا وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور محمد الميتمي الحكومة التركية ورجال الأعمال الأتراك إلى الإسهام في إعادة الإعمار في اليمن ونقل خبراتهم في هذا المجال لبناء ما دمرته الحرب التي فرضت على اليمن والتي تسببت فيها قوى التمرد الحوثية.

وأكد الميتمي في كلمة له في منتدى الأعمال اليمني التركي 2018، بحضور ممثلين عن وكالة دعم الاستثمار التركية، وحضره أكثر من 160 من رجال الاعمال والمستثمرين اليمنيين، على أهمية المنتدى بنسخته الأولى باعتباره خطوة مهمة ورئيسية في سبيل تعزيز اقتصاد اليمن، وتمتين العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال" إن المنتدى يسهم في تعزيز الروابط التجارية بين البلدين والدفع بالاقتصاد اليمني نحو آفاق التنمية، ويعد خطوة جادة من رجال المال والاعمال اليمنيين النازحين في عدد من دول العالم جراء انقلاب مليشيا الحوثي لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص ".

وأضاف" الحكومة اليمنية تحث على إقامة مثل هذه المنتديات في كل الدول المساندة للشرعية اليمنية كونها احد الوسائل المهمة نحو تطبيع الأوضاع الاقتصادية في اليمن".

واعتبر ان الاقتصاد لا يقل اهمية عن معركة استعادة التراب الوطني نحو استعادة سيادة الدولة كمنظومة متكاملة مسنودة بدول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيرا الى أن مرحلة التعافي والإعمار مسئولية الجميع وسيكون للقطاع الخاص دورا محوريا فيها.

من جانبه دعا كبير المستشارين في وكالة دعم الاستثمار التريكة الدكتور مصطفى كوكصو، إلى تأسيس شراكة بين رجال الاعمال اليمنيين ونظرائهم الاتراك للعمل مع بعض بما يحقق الاهداف المشتركة فيما بيننا.

واشتمل جدول اعمال المنتدى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمؤسسات التجارية التركية في المدينة الصناعية بأضنة، ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال اليمنين والاتراك في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

 
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