نساء العاصمة صنعاء ينتفضن ضد جماعة الحوثي ومسلحي الجماعة يختطفو عدد منهن
مأرب برس ـ صنعاء
السبت 13 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

اعتدت ميليشيات الحوثي الإيرانية، السبت، على تظاهرة نسائية معارضة لها في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء وفرّقوها بالقوة.

واختطف المسلحون الحوثيون عدداً من النساء اللاتي شاركن في التظاهرة.

ودعت التظاهرة النسائية إلى العصيان المدني ونددت بالقمع الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضدّ اليمنيين، وعبثها بقوت المواطنين.

وتزامنت التظاهرة مع أربعينية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح؛ الذي اغتاله الحوثيون مع عدد من مرافقيه.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية منذ انقلابهم على الرئيس عبدربه منصور هادي؛ في 2014 بدعم من إيران.

 
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