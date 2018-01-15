التحالف يقصف معسكر تدريبي تابع للحوثيين ومصادر تؤكد سقوط 40 منهم بين قتيل وجريح
مأرب برس ـ صنعاء
السبت 13 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

قال مصدر في المقاومة الموالية للقوات الحكومية، إن 40 مسلحاً من جماعة “الحوثي” سقطوا بين قتيل وجريح، بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، السبت، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر عبدالعزيز أحمد، وهو أحد القادة الميدانيين للمقاومة في المحافظة، إن المقاتلات الجوية قصفت معسكر تدريبي للحوثيين في منطقة ريام، التابعة إدارياً لمديرية رداع في البيضاء.

وأشار نقلاً عن مصادر له في المنطقة، إن الضربات الجوية استهدفت المسلحين الحوثيين ظهر اليوم، وهم يتلقون التدريبات داخل المعسكر.

ولم يحدد القيادي الميداني بالضبط أعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا في الغارات الجوية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المعسكر جرى إنشاؤه حديثاً من قِبل الزعيم القبلي الموالي للحوثيين، أحمد سيف الذهب، بعد أيام من لقائه بقادة الجماعة في العاصمة صنعاء.

 
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