قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي في البيضاء وتعز
مأرب برس
السبت 13 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

شنت مقاتلات التحالف العربي ،اليوم السبت،غارات جوية استهدف بها معسكري تدريب لميليشيات الحوثي الانقلابية في رداع بمحافظة البيضاء.

وذكرت وكالة "سبأ "الرسمية ان غارات لطيران التحالف العربي استهدفت معسكري تدريب للميليشيا في منطقة بين قرن الأسد وريام وبعروره بـ خلاو عامر في العرش برداع .

واسفرت الغارات عن تدمير عدد من الأطقم التابعة للميليشيات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

الى ذلك لقي ثلاثة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم بينهم قيادي وأصيب 6 أخرين بنيران الجيش شرق تعز .

وذكرت مصادر ميدانية ان قوات الجيش الوطني هاجمت عناصر الميليشيات في محيط مدرسة محمد علي عثمان شرق تعز مما أسفر عن سقوط القتلى بينهم القيادي الحوثي المدعو إبراهيم الحاكم.

في السياق لقي اثنين من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب 6 اخرين، بنيران الجيش الوطني، في جبهة الشقب بصبر، جنوبي تعز .

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