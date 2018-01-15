ارتفاع اسعار الذهب الى أعلى مستوى منذ سبتمبر

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة لتسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر حيث ساعد هبوط الدولار على قيادة المعدن الأصفر صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1328.84 دولار للأونصة بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر أيلول عند 1330.34 دولار للأونصة.

وارتفع المعدن الأصفر 0.7% هذا الأسبوع ويتجه لتسجيل أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ تلك التي انتهت في 14 أبريل.

وزادت المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1329 دولارا للأونصة.