وزير الشباب والرياضة يزور رئيس هيئة الأركان العامة ويطمئن على صحته

زار وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ومعه وكيل الوزارة الأستاذ صالح الفقيه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن الدكتور طاهر العقيلي للاطمئنان على صحته بالمستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بالعاصمة السعودية الرياض.

وعبر الوزير عن تمنياته الخالصة بالشفاء العاجل لرئيس هيئة الاركان، معتبراً الزيارة أنها تمثل كافة شرائح شباب اليمن.

وأشاد البكري بالبطولات التي يسطرها الجيش الوطني وفي مقدمتهم رئيس هيئة الأركان العامة في مختلف الجبهات ضد مليشيا التمرد والانقلاب.

من جهته عبر رئيس هيئة الأركان عن تقديره لزيارة وزير الشباب والرياضة ووكيل الوزارة، مؤكداً على عودته قريبا إلى صفوف الجيش الوطني لمواصلة معركة دحر الانقلاب الحوثي من اليمن.