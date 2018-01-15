لهذا السبب اختطف الحوثيون نجلي يحي الراعي

اختطفت ميليشيات الحوثي نجلي وحفيد يحيى الراعي، رئيسِ مجلس النواب والأمينِ العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام واحتجزتهم كرهائن للضغط عليه ومنعه من مغادرة صنعاء.

وبحسب موقع "العربية نت" أوضحت المصادر أن عملية الخطف تمت بعد مداهماتِ لمنازل قيادات في حزب المؤتمر خلال الأيام الماضية.

وترفض الميليشيات اطلاق سراح المختطفين دون أن تبدي اسباب الاعتقال.

وعمدت الميلشيات الى محاصرة منزل الراعي وشددت الرقابة عليه خوفا من مغادرته لصنعاء كغيره من قيادات المؤتمر الشعبي العام ممن غادروا صنعاء بعد ممارسات الميليشيات الأخيرة .