تعرف على سلسلة الاهداف الهامة التي دكتها مقاتلات التحالف في ذمار
مأرب برس-ذمار
الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

 

شنت مقاتلات التحالف العربي ،اليوم الجمعة،عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار.

وذكرت مصاد محلية إن مقاتلات التحالف شنت 8غارات جوية على مبنى الاستاد الرياضي الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوي، ومعسكر سامه، ي المحافظة.

كما استهدفت الغارات معسكري الأمن المركزي والشرطة العسكرية الخاضعات لسيطرة الميليشيات.

وبحسب مصادر محلية في مديرية عنس شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت بها مبنى المعهد التقني، في قرية ذي سحر، بالمديرية.

 واسفرت الغارات عن خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات لم يتسنى معرفة حجمها حتى الآن.

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