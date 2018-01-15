نجل شاة إيران يطل عبر قناة العربية ويفاجئ ملالي طهران بهذه الدعوة
مأ رب برس - العربية نت
الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

 

شدد نجل شاه إيران السابق، الأمير رضا بهلوي على أهمية التظاهرات في إيران، لا سيما وأن غالبية الشعب الإيراني وصلت إلى قناعة بعد 40 عاماً من الحياة تحت نظام ديكتاتوري ديني، إلى أنه لا يمكن إصلاح هذا النظام.

ولفت إلى أن الشباب في إيران لم يعد لديهم أمل في إصلاح هذا النظام الدكتاتوري المتسلط، فهناك فقر ومجاعة وبطالة وذلك بسبب الفساد، وتعزيز الآلة القمعية.

وأضاف في معرض تصريح مطول للعربية ضمن برنامج بانوراما مساء الخميس أن رسالة الإيرانيين واضحة ألا وهي تغيير كامل للنظام، وإرساء نظام تعددي وديموقراطي، فهذا السبيل الوحيد لإعادة الإعمار وضمان جميع الحقوق لكافة المواطنين الإيرانيين.

كما أكد بهلوي على أن إيران أضحت كما كوريا الشمالية. وقال: "كان من الممكن أن تكون إيران يابان الشرق الأوسط، لكنها مع الأسف أصبحت كوريا الشمالية".

وعن فرص نجاح غضب الشارع الإيراني، قال أثبتت الوقائع أن الأنظمة الاستبدادية لا يمكن أن تصمد، ولا يمكن لفكر واحد أن يسيطر على البلاد، وعلى الإيرانيين الاعتماد على أنفسهم.

وشدد على ضرورة أن ينجح التحرك الإيراني الحالي وذلك لصالح الشعب الإيراني والمنطقة على السواء.

إلى ذلك، أكد أنه لا يدعم أي عنف داخلي أو حتى تدخل عسكري خارجي لإحداث تغيير بالقوة في إيران.

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