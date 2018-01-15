ولد الشيخ يكشف نتائج زيارة «شريم» الى صنعاء.. لقى تجاوبا حوثيا

قال المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بأن جماعة الحوثيين أبدت ترحيبها لاستئناف عملية السلام في البلاد، خلال أقرب فرصة ممكنة.

وذكر ولد الشيخ في تغريدات له على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، إن نائبه معين شريم «اجتمع في صنعاء مع مسؤولين سياسيين في حركة أنصار الله، والمؤتمر الشعبي العام وجهات سياسية أخرى فاعلة وقادة من المجتمع المدني».

وقال إن شريم الذي غادر صنعاء الأربعاء، رحّب بالتشجيع الذي لقيه، من التزام الحوثيين وتعاونهم لاستئناف عملية السلام في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف «أدعو الأطراف الى اعتماد خطاب يعلي مبادئ المصالحة والشراكة والسلام والتوافق وحسن الجوار. وهذا أمر أساسي لمساعدة الشعب اليمني على تحقيق ما يصبو اليه من حياة آمنة ومستقرة وكريمة».