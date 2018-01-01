شركة طيران أفريقية تستأنف رحلاتها إلى عدن  
مأرب برس _ متابعات
الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 صباحاً


أعلنت شركة أفريكان إكسبرس (African Express) الإفريقية الخاصة، عن استئناف رحلاتها إلى مطار عدن الدولي، جنوب اليمن، بدءًا من يوم غد السبت.

وذلك بعد توقفها من وإلى المطار منذ بدء الحرب قبل نحو 3 أعوام.

وقال الوكيل العام للشركة باليمن، عمر فيصل حسين، في تصريح لوسائل إعلام يمنية في عدن، إن الشركة ستستأنف رحلاتها في مطار عدن الدولي، السبت، بتسيير رحلات أسبوعية من مطاري نيروبي (كينيا) ومقديشو (الصومال)، ذهابًا وعودة.

وأضاف أن الشركة ستستمر في تسيير رحلاتها إلى مطار سيئون الدولي (بمحافظة حضرموت/ جنوب شرق)، لتخفيف العبء على المسافرين بتعدد وجهات السفر، دون تفاصيل.

وفي مايو 2016، أعلنت الشركة استئناف رحلاتها إلى مطار سيئون، إثر توقفها منذ بدء الحرب. ومنذ اندلاع المعارك في اليمن في مارس 2015، لم تسير أي من شركات الطيران العالمية رحلات جوية إلى اليمن، باستثناء «أفريكان إكسبرس»، وشركة طيران اليمنية (حكومية) التي تجد صعوبة كبيرة في تلبية طلبات المسافرين المتزايدة، جراء الحرب وتعدد الأمراض والأوبئة.

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