أطفال ونساء اليمن ضحايا ألغام ميليشيا الحوثي



يسقط يوميا ضحايا من المدنيين في الساحل الغربي لليمن والمناطق النائية الواقعة غربي تعز، بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية. وتتصدر النساء والأطفال قائمة ضحايا هذه الألغام، بينما تعمل الفرق الهندسية على التخلص منها.

وتتعمد ميليشيات الحوثي الإيرانية زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي تتم طردها منها.

وأظهرت تقارير حقوقية محلية ودولية أن الميليشيات زرعت أكثر من نصف مليون لغم في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دوليا، أودت بحياة المئات من المدنيين وتسببت بآلاف الإعاقات الدائمة لآخرين.

كما جرى نزع مئات الألغام والعبوات الناسفة، وتفكيك معمل لصناعة المتفجرات للحوثيين في الخوخة والمناطق المحيطة بها.

وأكد مصدر في الفريق الهندسي للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية انتزاع ما يقارب 5800 لغماً من المناطق المحررة، خلال الأيام القليلة الماضية، في جبهة اليتمة.