الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في صعدة

حررت قوات الجيش الوطني يوم الخميس مواقع جديدة في محور البقع، بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وبحسب موقع الجيش الوطني"سبتمبر نت" فان قوات الجيش حررت وبشكل كامل سلسلة جبال ومرتفعات أم العظب الإستراتيجية، وعدد من التباب محيطة بها منها تبتي فرعون، ومصطفى.

واسفرت المعارك عن تكبد المليشيات خسائر كبيرة في الأروح والعتاد،علاوة عن سقوط اسرى من الميليشيات في يدالجيش ،كما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة من قبضة المليشيا.

في غضون ذلك استهدفت مقاتلات التحالف العربي ،الخميس ،مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء.

وذكرت مصادر محلية ان الغارات استهدفت تعزيزات للمليشيات الحوثية في جبل "باعرف" وجبل "الصرير" الواقعتين بين مديريتي ناطع و الملاجم ،وأدت الغارات الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية.