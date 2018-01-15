التحالف يعترض صاروخاً بالستياً اطلقه الحوثيون على نجران

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية مساء الخميس صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية على نجران.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في السابعة و56 دقيقة من صباح الجمعة، عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران بالمملكة.

وأكد أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسّلحة بقدرات نوعية.

وأشار المالكي أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ الذي أطلق الجمعة الماضية استهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل سرايا "الباتريوت" في سماء نجران، ما أدى لتناثر الشظايا التي أحدثت أضراراً بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين دون خسائر بالأرواح.