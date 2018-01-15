التحالف يعترض صاروخاً بالستياً اطلقه الحوثيون على نجران
مأرب برس-وكالات
الجمعة 12 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 12 صباحاً

 

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية مساء الخميس صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية على نجران.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في السابعة و56 دقيقة من صباح الجمعة، عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران بالمملكة.

وأكد أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسّلحة بقدرات نوعية.

وأشار المالكي أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ الذي أطلق الجمعة الماضية استهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل سرايا "الباتريوت" في سماء نجران، ما أدى لتناثر الشظايا التي أحدثت أضراراً بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين دون خسائر بالأرواح.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال