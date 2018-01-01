السعودية تعلن اعتراض «صاروخ باليستي» والحوثيون يزعمون استهدافه معسكرا للقوات الخاصة

اعلنت السعودية اعتراض صاروخ باليستي في سماء نجران الحدودية مع اليمن .

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي اليوم الخميس، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على نجران جنوب غربي المملكة، فيما يعد ثاني صاروخ يستهدف المدينة خلال أسبوع.

وقالت قناة «العربية» السعودية إن «قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران».

الاعلام الحوثي قال إن «القوة الصاروخية اطلقت صاروخاً باليستياً نوع (قاهر تو إم) على معسكر القوات الخاصة السعودي في نجران».

وكان التحالف قد أعلن الجمعة الماضي، اعتراض صاروخ باليستي، أطلقه الحوثيون باتجاه نجران.

وأمس الأربعاء، قال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد الصواريخ الباليستية المطلقة باتجاه مدن المملكة بلغت 87 صاروخًا.

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