الارصاد يتوقع اجواء شديدة البرودة خلال الساعات القادمة في 7 محافظات يمنية

توقع المركز اليمني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الأجواء الباردة إلى الشديدة البرودة على 7 محافظات يمنية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية بـ(فيسبوك)، إلى أن كتلة هوائية باردة أثرت على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمحافظات الجبلية" صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار، والبيضاء، وإب، والضالع" وتسببت في انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة الصغرى.

ولفت المركز خلال نشرته الجوية، إلى تشكل الشابورة المائية على أجزاء من محافظتي حجة والمحويت، محذراً المواطنين في المحافظات المذكورة من التدني الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى والبرودة الشديدة خاصة كبار السن والأطفال.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد المزارعين من آثار موجة البرد حفاظا على محاصيلهم الزراعية.

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