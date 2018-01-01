الارصاد يتوقع اجواء شديدة البرودة خلال الساعات القادمة في 7 محافظات يمنية
مأرب برس-تغطيات
الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

توقع المركز اليمني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الأجواء الباردة إلى الشديدة البرودة على 7 محافظات يمنية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

  

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية بـ(فيسبوك)، إلى أن كتلة هوائية باردة أثرت على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمحافظات الجبلية" صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار، والبيضاء، وإب، والضالع" وتسببت في انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة الصغرى.

  

ولفت المركز خلال نشرته الجوية، إلى تشكل الشابورة المائية على أجزاء من محافظتي حجة والمحويت، محذراً المواطنين في المحافظات المذكورة من التدني الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى والبرودة الشديدة خاصة كبار السن والأطفال.

  

كما نبه المركز الوطني للأرصاد المزارعين من آثار موجة البرد حفاظا على محاصيلهم الزراعية.

 

قناتنا في تليجرام

https://telegram.me/marebpress1

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال