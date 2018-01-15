شابتان سعوديتان تحققان براءة إختراع

حصلت أكاديمية سعودية واختصاصية مختبر بوزارة الصحة على براءة اختراع «مرتبة سرير طبية لمنع التقرحات الجلدية» من مدينة الملك عبدالعزيز وجائزة مدير جامعة الملك عبدالعزيز للمخترعات المميزة.

وأوضحت وكيلة كلية العلوم والآداب بجامعة جدة فرع خليص عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتورة آمنة علي صديق أنها وزميلتها اختصاصية مختبر بوزارة الصحة الأستاذة سمر مصلح الثقفي حصلتا على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز وجائزة مدير جامعة الملك عبدالعزيز للمخترعات المميزة، مشيرةً الى أنه يسهم في استكشاف طريقة جديدة تسهم في الحد من تقرحات الفراش والمضاعفات الشائعة والخطرة التي تحدث بين المرضى طريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يرتبط مجال الاختراع بحماية الاطفال وحصولهم على نوم صحي اضافة إلى أنه آمن وقليل الكلفة.

وكشفت أن تقرحات الفراش ينتج منها منطقة من التلف الموضعي على الجلد والأغشية التي تحته من الضغط المستمر خصوصاً على مناطق البروزات العظمية، إذ تنغلق الأوعية الدموية ما ينتج منه نقص في وصول الدم والأكسجين لتلك المنطقة وعدم وصول الغذاء الكافي ما يؤدي لموتها، ويرتبط مجال هذا الاختراع باستخدام مرتبة طبية توضع على سرير المريض أو على فراشه على الأرض تسمح لهم بالتقلب على الجانبين بتقنية خاصة، وبالتالي منع حدوث التقرحات الجلدية للمرضى طريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت آمنة صديق أنه على رغم وجود وسائل وعلاجات عدة لعلاج والحد من التقرحات الجلدية إلا أنها تظل محدودة وغير مجدية في معظم الاحيان، مؤكدةً أن الاختراع الحالي يتغلب على هذه المشكلات بإيجاد وسيلة جديدة بتقديم مرتبة تسمح بالتقلب باستخدام تقنية خاصة والحفاظ على توازن المريض اثناء التقلب اضافة إلى تنشيط الدورة الدموية، كما يرتبط مجال الاختراع بامكان استخدامه على سرر الاطفال لضمان حصولهم على نوم صحي.