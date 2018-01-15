دراسة : الشتاء يصيب النساء بالاكتئاب ومزاجهن يتحسن في الصيف والربيع

أظهرت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون أسكتلنديون أن النساء يتأثرن كثيرا بالتغيرات في المواسم، ما يجعلهن أكثر عرضة للمعاناة من "الاكتئاب الشتوى" مقارنة بالرجال.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أظهرت البحوث أن درجات الحرارة المنخفضة والباردة تؤدى إلى اضطرابات عاطفية موسمية، ما يتسبب فى انخفاض أعراض التهيج والتعب.

وعلى الرغم من أن الأعراض كانت أكثر حدة خلال فصل الشتاء، كشفت الدراسة أيضا أنها موجودة فى النساء على مدار السنة عندما تنخفض درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وتقدم النتائج نظرة ثاقبة للأطباء فى جميع أنحاء العالم لعلاج مشاكل الاكتئاب أفضل بين النساء والرجال.

وأوضح الباحثون أن أعراض الاكتئاب غالبا ما تبدأ فى الخريف وتصبح أكثر حدة خلال ديسمبر وفبراير وتتحسن في الربيع والصيف.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات من جامعة جلاسكو فى أسكتلندا لأكثر من 150 ألف من البالغين فى منتصف العمر.

وأظهرت النتائج التى نشرت فى مجلة الاضطرابات العاطفية أن النساء وليس الرجال يعانون من التغيرات الموسمية فى مزاجهم على مدار العام، بما فى ذلك المزيد من أعراض الاكتئاب فى فصل الشتاء.

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