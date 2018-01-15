عاجل .. طارق صالح يظهر في «شبوة » ومصادرنا تكشف سبب الزيارة والقوات التي تكفلت بحمايته .. صور
مأرب برس -خاص
الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

تداول ناشطون صورا للعميد طارق نجل شقيق صالح قالوا انها في اليمن بعد تاكيد وصوله الى الامارات قبل ايام.

 

وبحسب ما رصده مأرب برس فأن الصور التقطت له في عاصمة محافظة شبوة «عتق ».

 

وتقع عتق وباقي مناطق شبوة تحت سيطرة الحكومة الشرعية . 

 

ولم ترد معلومات عن اسباب ظهور طارق صالح في شبوة غير ان مصادر مأرب برس قالت ان زيازته لغرض تقديم العزاء لاسرة عارف الزوكا الذي قتل مع صالح .

النخبه الشبوانية

 وأشارت مصادر في شبوة إلى أنه وصل منزل الزعيم القبلي فهد العولقي، بحماية من قوات النخبة الشبوانية، المدعومة من الإمارات.

تجدر الاشاره الى ان الامارات اعادة شقيقه عمار صالح الى عدن قبل ايام حيث كان يقيم في ابوظبي.

 

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