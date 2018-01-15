اراضي وجبال إب اهدافا للصوص الحوثي والضحايا الجدد «قضاة وموظفي المحاكم»

استولى نافذون من مليشيا الحوثي الإنقلابية على أراضي عدة تابعة للجمعية السكنية لقضاة وموظفي محاكم محافظة إب وسط اليمن.

مصادر محلية أفادت بأن نافذين حوثيين اعتدوا اليوميين الماضيين على عدة أراضي بمنطقة "جبل المورم" جنوب غرب مدينة إب تابعة لجمعية نقابية تابعة للقضاة والموظفين بمختلف محاكم إب.

وأكدت المصادر بأن النافذين مدعومين من قيادات كبيرة من المليشيا الإنقلابية ويسعون بقوة السلاح لمصادرة أراضي كبيرة في جبل "المورم" تم إستقاطاعها بطرق رسمية وقانونية من أراضي وممتلكات الدولة لصالح جمعية سكنية خاصة بموظفي وقضاة المحافظة.

وشرع النافذون بإعتداءاتهم على الأراضي بقوة السلاح رغم وجود أوراق رسمية ومستندات خاصة بكل شخص من منتسبي المؤسسة القضائية ومعمدة من الجهات الرسمية ، غير أن النافذين لم يبالوا بتلك المستندات التي هي بحوزة مالكيها.

وقال مصدر قضائي بأن السلطات المحلية بالمحافظة ـ والمعينة من مليشيا الإنقلاب ـ شريكة ومتواطئة في الإعتداء ومصادرة ممتلكات منتسبي المؤسسة القضائية ولم تحرك ساكن رغم المساعي المتواصلة من قبل الجمعية السكنية لتلك السلطات للتدخل ومنع الإعتداءات.

وبدأت الجمعية السكنية لقضاة وموظفي محاكم إب سلسلة من المعاملات الرسمية منذ العام 2000م بهدف استخراج قطعة أرض لمنتسبي المؤسسة القضائية من أملاك وأراضي الدولة وهو ما نجحوا فيه ، غير أن تلك المعاملات والوثائق التي تحصلوا عليها وخسائرهم المالية تتعرض لسلسلة من الإعتداءات الهادفة لمصادرتها كليا بقوة السلاح وسطوة المليشيا التي تحكم قبضتها على المحافظة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.