6 آلاف حوثي قتلوا واصيبوا في أكثر جبهات الحرب اشتعالا
مأرب برس-تغطيات
الخميس 11 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 02 مساءً

قتل وجرح 6 آلاف مسلح من جماعة الحوثي الانقلابية في محافظة تعز خلال العام الماضي 2017 فيما أسر المئات.

 

 وأعلن الجيش الوطني مقتل 2860 من مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية خلال العام الماضي 2017.

 

 وأكد المركز الإعلامي لقيادة محور تعز أن 2860 من مسلحي جماعة الحوثي قتلوا، بينهم 42 قيادياً في صفوف الجماعة، في مختلف جبهات محافظة تعز في العام الماضي.

 

وكشف المركز في الاحصائية عن إصابة 3116 وأسر 36 من مقاتلي الجماعة، بالإضافة إلى تدمير 285 آلية عسكرية، و26 مخزنا للأسلحة والذخيرة، وتدمير منصة كاتيوشا للجماعة.

 

 يأتي هذا وسط استمرار قوات الجيش تكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة بشكل يومي.

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