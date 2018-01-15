ميليشيات الحوثي ترتكب 1425 انتهاك بحق أبناء إب خلال عام

كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي 1425 جريمة وانتهاكا ضد المدنيين في محافظة إب خلال العام الماضي 2017م.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الإعلامي للمقاومة في إب، أن جرائم جسيمة وأخرى ترقى لجرائم الحرب ضد الإنسانية مارستها الميليشيات في المحافظة، تمثلت في الإعدامات والتصفيات والقتل تحت التعذيب في السجون وتفجير منازل وتهجير العشرات منها.

ورصد التقرير مقتل 203 مواطنين، وإصابة 73 آخرين من بينهم نساء وأطفال في جرائم قتل مباشرة وأخرى نتيجة الفوضى الأمنية والاشتباكات المسلحة التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفجرت المليشيا 13منزلا ونهبت 131 منزلا ومتجرا ومؤسسة من إجمالي 182 تم اقتحامها، إضافة إلى ارتكاب 21 جريمة سطو مسلح على مؤسسات وأراضي وأملاك عامة وخاصة، ونحو 94 حالة اعتداء على مواطنين بأشكال مختلفة.

، وهجرت 170 أسرة من منازلهم في منطقة الدهيمية بمديرية حزم العدين، واختطفت 459 شخصا من بينهم أطفال ونساء ونازحون وعاملين في منظمات إنسانية وإغاثية، تعرض كثير منهم لعمليات تعذيب قاسية أدت إلى وفاة بعضهم.

وسجل التقرير7 حالات طرد لمنظمات إنسانية وإغاثية من قبل الحوثيين في عدد من مناطق المحافظة، كما رصد انتحار 11 مواطنا تحت ضيق الأوضاع المعيشية التي تسببت بها حرب الانقلابيين إضافة الى 61 حالة ابتزاز مالي لتجار وعمال واستغلال وسوء استخدام الوظيفة العامة في تحقيق ذلك قام بها عناصر من المليشيا.