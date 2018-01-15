مقتل قيادي حوثي و 5 من مرافقيه في البيضاء

دارت، اليوم الأربعاء، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأسفرت المعارك عن مقتل القيادي الميداني بصفوف المليشيا الحوثية يحيى معيض السوادي، وخمسة من مرافقيه.

الى ذلك، استهدفت قوات الجيش الوطني بمديرية القريشية طقما تابعا لمليشيا الحوثي على متنه رشاش23، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر المليشيا، وإعطاب الطقم.

في ذات السياق، نفذت قوات الجيش الوطني بمنطقة ذي حمار، التابعة لمديرية الصومعة، كمين محكم لمليشيا الحوثي، اسفر عن مصرع ثلاثة وإصابة أخرين، بحسب موقع وزارة الدفاع ”26 سبتمبر“.