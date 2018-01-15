مقتل قيادي حوثي و 5 من مرافقيه في البيضاء
مأرب برس ـ خاص
الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 مساءً

دارت، اليوم الأربعاء، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأسفرت المعارك عن مقتل القيادي الميداني بصفوف المليشيا الحوثية يحيى معيض السوادي، وخمسة من مرافقيه.

الى ذلك، استهدفت قوات الجيش الوطني بمديرية القريشية طقما تابعا لمليشيا الحوثي على متنه رشاش23، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر المليشيا، وإعطاب الطقم.

في ذات السياق، نفذت قوات الجيش الوطني بمنطقة ذي حمار، التابعة لمديرية الصومعة، كمين محكم لمليشيا الحوثي، اسفر عن مصرع ثلاثة وإصابة أخرين، بحسب موقع وزارة الدفاع ”26 سبتمبر“.

 
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال