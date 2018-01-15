التحالف يحدد موقفه من تهديدات الحوثيين بإيقاف الملاحة الدولية
مأرب برس
الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 مساءً

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن المنافذ الإغاثية لليمن مفتوحة أمام الدول المانحة والمنظمات لإرسال المساعدات الإغاثية الى اليمن.

وقال العقيد المالكي في مؤتمر صحفي عقده،اليوم الأربعاء إن حركة دخول شحن الإغاثة وسفن الوقود إلى ميناء الحديدة مستمرة وأن التحالف منح 1800 تصريح لإدخال مساعدات عبر المنافذ البحرية اليمنية.

وأكد أن ميليشيات الحوثي تواصل إطلاق الصواريخ على المناطق الآمنة بالسكان، كما أنها تقوم بتدريب عناصر على استهداف السفن وتهديد حركة الملاحة.

ولفت المتحدث باسم التحالف إلى أن ميناء الحديدة بات منطلقا للأعمال الإرهابية التي تهدد حركة الملاحة، كما انها تهدد الملاحة الجوية فوق صنعاء.                                                                            

وذكر المالكي أن ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف، مشيراً أن هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم الانقلابيين.

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