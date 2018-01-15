تدشين حملة لنظافة المعالم الأثرية بمأرب

دشن صندوق النظافة والتحسين في محافظة مأرب ،اليوم الأربعاء،حملة نظافة للمعالم الاثرية في المحافظة .

وتشمل الحملة التي ينفذها الصندوق بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بمبلغ 15 مليون ريال معبد الشمس وعرش بلقيس الى جانب مفرق حريب.

واكد مدير عام صندوق النظافة محمد عطية ،ان حملة النظافة التي تستهدف المعالم الاثرية تهدف الى إظهار هذه الصروح الحضارية بالمظهر اللائق والحضاري لها بعد رفع المخلفات والاتربة المتراكمة فيها.

وأشار الى ان المرحلة الثانية لحملة النظافة التي تستمر 11 يوما تستهدف احياء ( الروضة، جو النسيم، حي الشركة، سد مأرب، و مدينة الحصون بمديرية الوادي والمناطق المجاورة لها).