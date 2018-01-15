الحكومة تحذر المجتمع الدولي من مخاطر التساهل مع تهديدات المليشيا للملاحة

حذر مصدر مسئول في وزارة الخارجية ،المجتمع الدولي من مخاطر التساهل مع تهديدات مليشيا الحوثي الارهابية للملاحة في البحر الاحمر والممرات الدولية.

وأعتبر المصدر هذا التهديد الواضح والصريح يعلنون تحديهم للمجتمع الدولي وقرارات الامم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية وينسفون كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام

كما أعتبر أن هذا التهديد هو تحقيق للأجندات الايرانية في استهداف أمن المنطقة والسيطرة على الممرات البحرية وتحقيق الاطماع التوسعية الايرانية والاضرار بأمن ومصالح اليمن والمنطقة واقلاق الامن العالمي.

ونقلت وكالة سبأ عن المصدر" إن الحكومة تأخذ هذه التهديد بجديه كونها صدرت من احد اكبر مسئولي الانقلاب وأمام نائب مبعوث الامين العام للأمم المتحدة في استهانه وعدم اهتمام بجهود الامم المتحدة ودورها".

وأكد المصدر ان مليشيا الحوثي تتخذ نفس أساليب وتهديدات الجماعات الإرهابية خاصة انها ومن خلال نفس الشخص أعلنت وبصورة صريحة و واضحة رفضها للسلام وتمسكها بخيار الحرب وتأكيد الاستمرار فيه الى مالا نهاية حتى ولو لم يبق سوى مربع واحد أو مديرية واحدة بحوزتهم حسب قوله في ذات اللقاء .

ولفت المصدر الى أن ذلك يعكس أن الانقلابيين غير ابهين بحياة الناس وانهار الدماء التي سفكت والارواح التي ازهقت في سبيل إرضاء رغباتهم الجنونية في الدمار والموت ومن يقف خلفهم من قوى الشر ورعاة الإرهاب الدوليين ورفضهم للسلام والحلول السياسية والسلمية.

وأكد المصدر ان الحكومة اليمنية ومن منطلق القوة والقدرة عسكرياً وسياسياً تمد يدها للسلام القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وبالأخص قرار 2216.

وطالب المصدر المجتمع الدولي أن يتعامل بصرامة مع تهديدات المليشيا الانقلابية لأمن الملاحة في البحر الاحمر والتي تستهدف اليمن والاقليم والعالم اجمع .

وحمل المصدر ،المجتمع الدولي مسؤولية التغاضي عن هذه التهديدات الخطيرة التي لا تشكل خطراً على اليمن وحسب بل اصبح خطراً وتهديداً للأمن الاقليمي والعالمي يستوجب التعامل الصارم مع المليشيا ومساندة الحكومة اليمنية الشرعية في جهودها المشروعة في مواجهة المليشيا واستعادة الدولة .

وكان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للقوى الانقلابية صالح الصماد هدد خلال لقائه مع نائب مبعوث الامين العام للأمم المتحدة لليمن معين شريم باستخدام ما اسماها " الخيارات الاستراتيجية يتم استخدامها في طريق اللاعودة ومنها خيارات اغلاق البحر الاحمر وقطع طريق الملاحة الدولية ".