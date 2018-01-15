إنهيار غير مسبوق للريال أمام العملات الأجنبية والحكومة تكشف السبب وتبحث الحلول.. تعرف على أسعار الصرف

واصل الريال اليمني، اليوم الاربعاء، انهياره أمام العملات الأجنبية، مع أزمة إنسانية متصاعدة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام على وقع حرب أهلية طاحنة قتلت أكثر من 10 آلاف وأصابت 50 ألف بجروح ووضعت ثلثي اليمنيين تحت خط الفقر.

وشهد الريال اليمني، الاربعاء، أسرع انهيار له على الإطلاق، ووصلت قيمة الريال حسب مصادر مصرفية في صنعاء تحدثت لـ”مأرب برس“، إلى (465 ريالاً للدولار الواحد) و126 ريالاً للريال السعودي الواحد).

وشهد الدولار ارتفاعاً تصاعدياً منذ بداية الحرب في اليمن في مارس/آذار 2015، وحتى اليوم بزيادة 110% منذ بداية الحرب إذ كان بقيمة (215 ريال)، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر.

الى ذلك، ناقش مجلس الوزراء، اليوم، التحديات الاقتصادية القائمة المتعلقة بتدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار ، والامكانيات التي يمكن لها أن تمنع من استمرار تدهور سعر الصرف، معللاً ذلك إلى تلاعب بعض التجار بأسعار الصرف والمضاربة بالريال، وشراء المشتقات النفطية.

واستمع المجلس المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، إلى تقرير البنك المركزي و وزارة المالية، حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الصرف، والحلول الفعلية للحد من حالة التدهور المستمر للريال، الذي نتج بسبب تزيد الطلب على العملة الأجنبية.

وتدارس مجلس الوزراء، الترتيبات التي تعمل عليها اللجنة التي شكها رئيس الجمهورية للتنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتزويد كهرباء عدن بالمشتقات النفطية، ورفد خزينة البنك المركزي بالودية السعودية للبنك المركزي والمقدرة ب ٢ مليار و إعادة البنّاء للمناطق المحررة.

أسعار الصرف اليوم الأربعاء، بحسب مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء تحدثت لـ”مأرب برس“:

أسعار البيع

الريال السعودي 126

الدولار الامريكي 465

الجنية الاسترليني 530

اليورو 500

الدرهم الاماراتي 127

اسعار الشراء

الريال السعودي 124

الدولار الامريكي 460

الجنية الاسترليني 500

اليورو 480

الدرهم الاماراتي 125