عبوة ناسفة زرعها حوثيون تقتل سبعة منهم
مأرب برس-تغطيات
الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب أخرون ، في انفجار عبوة ناسفة زرعتها سابقاً في مديرية الصلو، جنوبي شرق محافظة تعز.

 

وقالت مصادر ميدانية لموقع الجيش سبتمبر نت ان عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في وقت سابق انفجرت بطقم عسكري على متنه عدد من عناصرها في قرية الحود، بمديرية الصلو .

 

ووفق ما ذكرت المصادر فان الانفجار أدى إلى مقتل سبعة من عناصر المليشيا وتدمير الطقم الذي كانوا على متنه.

 

الجدير ذكره أن مليشيا الحوثي الانقلابية كثفت من زراعة الالغام الارضية والعبوات الناسفة في الطرقات والممرات وفي المنازل الخالية من السكان في القرى التي تسيطر عليها في مديرية الصلو لعرقلة تقدم قوات الجيش الوطني.

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