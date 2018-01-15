الجزيرة تعلق على قرار إغلاق مكتبها في تعز
مأرب برس ـ متابعات خاصة
الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

أعربت شبكة “الجزيرة” الإخبارية القطرية عن أسفها لاقتحام مكتبها في محافظة تعز جنوبي اليمن من قبل قوة عسكرية تابعة للجنة الأمنية العليا بالمحافظة، واعتبرته “إجراء تعسفيا غير مبرر”.

وشددت الشبكة، عبر موقعها الإلكتروني، على أنها “إذ تأسف لهذا الإجراء التعسفي غير المبرر، تؤكد أنها مستمرة في اتباع نهجها المهني المعهود القائم على نقل الخبر بمهنية وموضوعية، وسوف تستمر في تغطية الشأن اليمني، بشمولية وتوازن”.

وطالبت الشبكة السلطات المحلية بالمدينة بإلغاء القرار والسماح لصحفييها بالقيام بمهامهم دون تضييق أو استفزاز.

وكانت اللجنة الأمنية، التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، أعلنت الثلاثاء أنها أغلقت مكتب القناة بعدما “وقفت في اجتماعها الدوري أمام السلبيات التي تمارسها بعض القنوات الإعلامية، ومنها قناة الجزيرة، والتي ظهر في تغطيتها مؤخرا محاولات لشق الصف الداخلي للشرعية والتحالف العربي الداعم للشرعية”.

وأشارت إلى أن قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تعز جاء “كون تغطيتها ينعكس سلباً على مسار معركة الجيش الوطني والشرعية في إنهاء الانقلاب الميليشياوي الحوثي واستعادة الشرعية”.

وتسيطر قوات الجيش الحكومي على معظم المناطق في مدينة تعز فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة.

 
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